Arrivano buone notizie sulle condizioni di Walter Mazzarri, fermato dai medici del Torino dopo un malore accusato la scorsa settimana. L'allenatore granata, come riporta La Gazzetta dello Sport, non è volato a Cagliari con la squadra, ma ieri è stato al Filadelfia per salutare Belotti e compagni, con le sue condizioni che sono in miglioramento.