Il futuro di Marco Giampaolo è appeso ad un’unica quota. Dopo il ko nel derby e un avvio di campionato altalenante pare che al tecnico di Bellinzona sia già arrivato un ultimatum, e che le prossime tre partite saranno decisive, a partire quindi da quella difficilissima contro il Torino, in trasferta, di domani sera. Il Milan parte da sfavorito e il successo scacciacrisi è dato a 3,00 sul tabellone, guarda caso lo stesso valore a cui è precipitata la quota sull’esonero del tecnico dopo il ko contro l’Inter di sabato sera. A consolare parzialmente Giampaolo, c’è il fatto di trovarsi in "buona compagnia": come riferisce Agipronews rischiano insieme a lui, nella scommessa sugli allenatori esonerati entro la fine di dicembre, Tudor dell’Udinese, a 2,30, Corini a 1,95, Montella e Juric a 1,90, ma soprattutto Eusebio Di Francesco, a 1,65, ancora in bilico nonostante la vittoria della Samp contro il Torino.