Torino-Milan 2-1



Sirigu 8: semplicemente magnifico. Nel primo tempo tiene in partita il Torino con un miracolo su un colpo di testa di Leao e al 95’ riesce a fare addirittura meglio negando a Piatek un gol praticamente già fatto. Stravince il duello a distanza con Donnarumma.



Izzo 6,5: provvidenziale con le sue chiusure in più di un’occasione. Si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto risolvendo diverse situazioni potenzialmente pericolose per il Torino. E’ tra i migliori della formazione granata.



Lyanco 5,5: fa correre più di un brivido quando è chiamato a impostare l’azione, sbagliando più di un passaggio. Fatica contro Piatek a inizio partita poi, con il passare dei minuti, riesce a prendere le misure al centravanti polacco. (dal 12’ s.t. Ansaldi 6,5: entra molto bene in partita e si mette in luce con alcune giocate di grande qualità)



Bremer 6: sempre attento e puntuale in chiusura, riesce a mettere una pezza in più di un’occasione quando è il Milan ad attaccare. Se continua così può essere una delle sorprese del Torino.



De Silvestri 5,5: ingenuo nel trattenere in area Leao - che per tutta la partita gli crea problemi - in occasione del rigore. Prova a spingere sulla corsia di destra ma solo in rare occasioni riesce a guadagnare il fondo per andare al cross.



Baselli 6,5: dovrebbe essere il giocatore di qualità nel centrocampo del Torino, invece si fa apprezzare per la quantità. Ruba diversi palloni riuscendo a interrompere un buon numero di azioni del Milan.



Rincon 5,5: gestisce male alcuni palloni velenosi nei pressi della propria area di rigore nei minuti di recupero. Per fortuna del Torino il Milan non riesce ad approfittare di queste situazioni. Può fare di più.



Aina 6: come molti suoi compagni di squadra soffre nei minuti iniziali della partita ma cresce vistosamente nel secondo tempo, quando viene abbassato al ruolo di terzino sinistro nella difesa a quattro che disegna Mazzarri. (dal 38’ s.t. Djidji: sv)



Verdi 5: esordio da titolare per l’ex Napoli che però non riesce quasi mai a entrare nel vivo del gioco. Qualche buon cambio di gioco e poco altro da parte del numero 24 granata che, nella ripresa, viene richiamato in panchina da Mazzarri. (dal 21’ s.t. Berenguer 5,5: perde qualche pallone di troppo)



Zaza 5,5: in pieno recupero si divora il gol del 3-1 scivolando a tu per tu con Donnarumma. Un errore che rischia di costare caro al Torino visto che, nell’azione successiva, solo un miracolo di Sirigu permette di conservare il 2-1 finale.



Belotti 7: solita prestazione generosa da parte del capitano del Torino. A fine primo tempo si divora la rete dell’1-1 calciando sopra la traversa a porta praticamene sguarnita ma si perdonare alla grande con una doppietta nel secondo tempo.





All. Mazzarri 6,5: il primo tempo del suo Torino è sulla falsariga delle ultime due deludenti partite. Nell’intervallo è bravo a strigliare la squadra e a ridisegnarla con un 4-4-2 con cui riesce finalmente a creare problemi al Milan e a ribaltare il risultato.





Donnarumma 4,5: già nel finire del primo tempo si era intuito che non era la sua partita: un'uscita avventata e a vuoto con Belotti che spreca a porta vuota. Sbaglia l'intervento sul primo gol de numero 9 del Torino, non perfetto anche sulla conclusione che porta al raddoppio.



Calabria 6: nel primo tempo ha vita facile con Ola Aina che nel secondo si trasforma e lo costringe sulla difensiva.



Hernandez 5,5: schierato dal primo minuto quasi per acclamazione popolare, delude ampiamente. Incerto in fase difensiva, spinge molto ma spesso con poca lucidità.



Musacchio 6: fino a 20' dalla fine gioca una partita perfetta sul piano del temperamento e dell'attenzione. Salva un gol fatto su Zaza libero di calciare a porta sguarnita ma lascia troppo spazio a Belotti per il destro che vale il pareggio e cambia la partita.



Romagnoli 5,5: vale il discorso fatto sopra. Sul secondo gol manca la marcatura su Belotti.



Kessie 5: una buona prima frazione, un secondo tempo da bollino rosso. Ha del clamoroso il gol che si divora, nel recupero, a zero metri dalla porta.



Bennacer 6: buone geometrie, gioca spesso di prima e sempre a testa alta. Nel secondo tempo soffre maggiormente la fisicità dei mediani granata. (dal 32' st Rebic 5: il suo ingresso non sposta nulla)



Calhanoglu 5,5: sempre nel vivo della manovra, qualche buona intuizione ma anche tanti errori di misura piuttosto banali.



Suso 5: perde troppo spesso il tempo di gioco. Unico lampo il cross al bacio per Piatek che centra Sirigu.



Piatek 5: gioca una buona partita come gli chiede Giampaolo: svaria su tutto il fronte, duetta bene con Leao e Suso. Glaciale dal dischetto, ma fallisce la più grande occasione da gol enorme. Un errore fatale.



Leao 6,5: confermato da Giampaolo da esterno offensivo nel tridente, l'ex Lille gioca una partita molto positiva. Un paio di strappi interessanti, quando ha il pallone tra i piedi dà sempre l'impressione di poter far male agli avversari. Ha il merito di procurarsi il calcio di rigore, gli manca ancora un pizzico d'intensità all'interno della partita. (dal 19' s.t Bonaventura 5: il fatto che sia tornato in campo è una buona notizia per il Milan ma probabilmente non era la serata giusta. Troppo alti i ritmi imposti dal Torino per la sua condizione attuale )



All. Giampaolo 5: nel primo tempo sembra essere il suo Milan: giocate in velocità, diverse occasioni ma non capitalizzate. Poi ci mette del suo in negativo. Toglie, incomprensibilmente, uno dei migliori, ovvero Leao. Una mossa che porta i rossoneri a un atteggiamento troppo attendista e difesa del vantaggio di un solo gol.