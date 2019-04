Scontro diretto per l'Europa allo Stadio Olimpico Grande Torino, scontro diretto per la Champions League: alle 20.30 il Toro ospita il Milan. I rossoneri cercano tre punti fondamentali per riprendersi il quarto posto, occupato dalla Roma dopo il successo nell'anticipo contro il Cagliari, ma i granata a loro volta con una vittoria aggancerebbero proprio il Diavolo a quota 56 punti.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La squadra di Gattuso è in difficoltà, un solo successo nelle ultime sei giornate (contro la Lazio), mentre i granata di Mazzarri arrivano da cinque risultati utili consecutivi (2 vittorie, 3 pareggi). Il Toro prova a sfruttare il fattore casa (16 punti nel girone di ritorno, meglio ha fatto solo la Juventus con 19) per sfatare un tabù lungo 18 anni: il successo contro il Milan in Serie A manca dal novembre del 2001, da lì 11 pareggi e 11 vittorie rossonere in 22 scontri. I precedenti tra le due squadre dicono gol (entrambe a segno in tutte le ultime sette sfide disputate in Piemonte), ma Torino e Milan hanno anche le migliori difese del 2019 in Serie A, solo 10 gol concessi i granata e 11 i rossoneri.



FORMAZIONI UFFICIALI



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meite, Berenguer; Belotti.



Milan: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.​



