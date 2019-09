Nicolas Nkoulou non scenderà in campo contro il Milan. Walter Mazzarri, pur inserendo nuovamente nell'elenco dei convocati il difensore camerunese, ha scelto di confermare Lyanco al centro della difesa granata: domani sera, quindi, il numero 33 granata si siederà solamente in panchina.



Possibile invece il suo ritorno in campo a partire dalla prossima partita, quando il Torino sarà ospite del Parma al Tardini.