Torino-Milan è il posticipo che chiude la 5° giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 21, di seguito gli episodi da moviola del match.



TORINO-MILAN (Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata, Assistenti: Carbone - Peretti, IV uomo: Valeri, VAR: Orsato, AVAR: Del Giovane)



SECONDO TEMPO



72' - Espulso Reina per proteste dalla panchina sul gol di Belotti. Il Milan reclama per un presunto fallo di Rincon su Calhanoglu in avvio dell'azione del Torino, non ravvisato dall'arbitro e non segnalato dal VAR. Ammonito anche Romagnoli per proteste.



PRIMO TEMPO



39' - De Silvestri chiede un rigore per un presunto tocco di mano di Theo Hernandez, Guida non concede e il VAR conferma la decisione dell'arbitro.



33' - Giallo a Belotti per fallo su Musacchio: decisione severa, il capitano del Torino protesta per un precedente intervento subito da Bennacer al limite dell'area rosssonera, non sanzionato da Guida.



18' - Rigore per il Milan: De Silvestri trattiene in area Leao su cross dalla destra di Piatek, l'attaccante portoghese cade e Guida concede il rigore. Proteste dei giocatori del Torino, che ritengono lieve la trattenuta, il VAR conferma il penalty.