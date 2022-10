Il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Torino Channel dove ha parlato a 360° di se stesso, rivelando anche qualche segreto del proprio passato:



"Prima facevo l’attaccante ma non ho mai amato correre e per quello ho cambiato ruolo, però mi piacerebbe giocare una partita fuori, lontano dalla porta. Se fossi rimasto a fare l’attaccante oggi sarei il nuovo Ibrahimovic. Lui è il mio idolo da quando sono bambino. Se non fossi diventato un calciatore sarei diventato un avvocato, sin da bambino mi sarebbe piaciuto”.