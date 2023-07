Vanja Milinkovic-Savic questo pomeriggio non ha preso parte all'allenamento del Torino a Pinzolo. Il portiere, che si era invece regolarmente allenato al mattino, ha accusato un fastidio al flessore sinistro. Le sue condizioni verranno meglio valutate domani dallo staff medico, per precauzione ieri questo pomeriggio non ha però svolto l'allenamento.



Hanno invece lavorato regolarmente gli altri tre portieri presenti nel ritiro del Torino in Trentino Alto Adige: Popa, Gemello e Brezzo.