"Milinkovic-Savic mi piace molto". A pronunciare queste parole è stato Ivan Juric dopo la partita di Coppa Italia del suo Torino contro il Cittadella: un vero e proprio attestato di stima nei confronti del portiere serbo, che spesso è stato nel mirino della critica per le sue prestazioni non sempre all'altezza.



Milinkovic-Savic gode però della stima e della fiducia di Ivan Juric e del dt Davide Vagnati, tanto che sono state già avviate le trattative per il suo rinnovo di contratto.