Se scenderà in campo anche contro l'Inter e resterà sul terreno di gioco per tutta la durata della partita, Vanja Milinkovic-Savic stabilirà un piccolo record: avrà infatti giocato tutte le partite di questo campionato e sempre per tutta la durata del match. Insomma, il portiere del Torino non avrà perso neanche un minuto di gara in questo campionato.



Una bella soddisfazione per il portiere serbo che in estate era in ballottaggio con Etrit Berisha per il ruolo da titolare.