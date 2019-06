Vanja Milinkovic-Savic è a un passo dallo Standard Liegi. Il portiere serbo, infatti, ha dato la propria disponibilità al trasferimento alla squadra belga che, nella prossima stagione, sarà protagonista anche in Europa League.



Milinkovic-Savic si trasferirà dal Torino allo Standard Liegi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro: in questo modo, in caso di cessione a titolo definitivo del portiere serbo nella prossima estate, il Torino potrà liberare uno slot per l'acquisto di un calciatore extracomunitario dall'esterno per la prossima stagione. Per questa lo slot è già stato liberato dalla cessione di Adem Ljajic al Besiktas.