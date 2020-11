Solamente due stagioni fa Vincenzo Millico trascinava la Primavera del Torino a suon di gol e di assist. Sembrava che il salto in serie A per l'attaccante classe 2000 non potesse essere troppo complicato, invece sta faticando molto a trovare spazio.



Prima con Walter Mazzarri, poi con Moreno Longo e ora anche con Marco Giampaolo, Vincenzo Millico non sta riuscendo a imporsi e continua a perdere posizioni nelle gerarchie. Per questo motivo una sua cessione in prestito a gennaio sembra ormai inevitabile.