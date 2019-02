Vincezo Millico non ha ancora potuto esuadire il proprio sogno di esordire in serie A eppure, contro l'Udinese, per il suo esordio sembrava essere tutto fatto. Al 90', immediatamente dopo la rete di Stefano Okaka, l'attaccante classe 2000 del Torino ha svetito la tuta, pronto ad entrare in campo per il finale.



Il cambio è invece stato annullato perché Guida, dopo essere stato richiamato a rivedere le immagini del gol dell'Udinese al Var, ha deciso di annullare la rete dell'1-1 dei friulani. Con il risultato che è quindi rimasto fermo sull'1-0, Nicolò Frustalupi ha quindi deciso di tenere in panchina Millico e di mandare in campo un difensore esperto come Lorenzo De Silvestri.