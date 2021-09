Tra i giocatori che il Torino ha ceduto in prestito nel corso dell'ultima sessione di mercato c'è anche Vincenzo Millico. L'attaccante ex Primavera è ora in prestito al Cosenza, in serie B, dove sta trovando molto spazio: la società granata continua a tenerlo sotto osservazione perché non ha smesso di credere nelle sue qualità tecniche.



Fino a questo momento Millico nel Torino non è riuscito a imporsi: un anno di prestito al Cosenza potrà permettergli di crescere e trovare magari spazio nel Torino del prossimo anno.