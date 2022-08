Aleksej Miranchuk ha sulle gambe appena due allenamenti con il Torino, eppure questa sera scenderà in campo dal primo minuto. Con Demba Seck non convocato, Ivan Juric non ha molte altre alternative sulla trequarti campo e per questo si è convinto a lanciare dal primo minuto il calciatore russo.



Miranchuk all'Atalanta era abituato a un gioco molto simile a quello del Torino e Juric è convinto che non avrà molti problemi a integrarsi immediatamente nella sua nuova squadra.