Emiliano Moretti è stato nominato Albasciatore dello Sport e del Benessere. L'evento si è svolto questa mattina a Torino, presso Palazzo Lascaris. "Cerco di essere una persona che gli altri possano guardare in maniera positiva.



"Sicuramente uno dei valori più importanti che si possono trasmettere ai ragazzi è quello del sacrificio, la sana fatica che aiuta e consente di raggiungere determinati obbiettivi. Non è detto che un obbiettivo sia una vittoria o una sconfitta. Io credo che sia molto più importante il percorso che si fa per arrivare a quell’obbiettivo. Molto spesso il risultato finale è un premio in più o in meno" ha dichiarato Moretti nel corso della cerimonia.