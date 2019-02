Questi potrebbe essere gli ultimi mesi da calciatore di Emiliano Moretti. Il difensore del Torino, che il prossimo 11 giugno compirà 38 anni, sta infatti sempre più valutando l'ipotesi di dire addio al calcio giocato.



Nel caso dovesse efffettivamente appendere le scarpette al chiodo, Moretti dovrebbe comunque restare all'interno del Torino con un ruolo da dirigente. In attesa di capire se lascerà oppure no il calcio giocato, il numero 24 granata domenica pomeriggio sarà ancora una volta titolare nella difesa a tre di Walter Mazzarri per la partita contro l'Udinese.