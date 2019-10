Nella serata di ieri in casa Torino è scoppiato il caso Parigini. L'attaccante, su Instagram, ha accusato Walter Mazzarri e la società granata di mentire sulle sue condizioni di salute e di giustificare ​le mancate convocazioni delle ultime settimane con infortuni inesistente. "Mi fanno passare per infortunato quando è da agosto che sto bene" ha scritto Parigini.



In realtà da parte del Torino (Mazzarri compreso) non è mai arrivata una comunicazione circa un eventuale infortunio dell'attaccante, per questo motivo il calciatore granata verrà ora multato.