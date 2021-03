Nicola Murru, terzino del Torino, è intervenuto a Sky Sport prima della partita c on l'Inter: "Preoccupazione nessuna, solo voglia di giocare la partita. Sappiamo che l'Inter è una squadra forte e si gioca lo scudetto ma noi ci giochiamo la salvezza, penso che sia una cosa molto importante. Non dobbiamo guardare se giochiamo contro l'Inter o l'ultima in classifica: dobbiamo giocare, fare punti e pensare a salvarci. Il duello con Hakimi? Loro sono grandi giocatori nel singolo ma sono anche una grande squadra che lavora di gruppo, anche noi dobbiamo applicare la stessa filosofia".