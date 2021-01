Nicola Murru resterà al Torino fino al termine della stagione, poi tornerà alla Sampdoria (squadra proprietaria del suo cartellino). Nessun addio anticipato per il terzino, come si era ipotizzato nelle scorse settimane, quando il Parma aveva fatto un sondaggio per il terzino.



Pur non avendo finora convinto pienamente, Murru resterà alla corte di Davide Nicola per tutto il campionato.