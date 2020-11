Radja Nainggolan è uno di quei giocatori che al Torino piace. Già durante la scorsa estate il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati avevano valutato la possibilità di imbastire un'operazione con l'Inter ma i costi legati all'ingaggio del belga li hanno fatti desistere.



In questo avvio di stagione il Torino ha dimostrato di avere però bisogno di rinforzi, come il terzultimo posto in classifica in coabitazione con il Genoa dimostra. il nome di Nainggolan può quindi tornare d'attuale in vista del mercato di riparazione del prossimo gennaio.