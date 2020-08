La storia tra il Torino e Salvatore Sirigu è giunta ai titoli di coda: il portiere ha infatti rotto con la società e nelle prossime settimane verrà ceduto, motivo per cui Davide Vagnati si è già messo al lavoro per cercare un sostituto. Il sogno del dt granata è Alex Meret, che già aveva avuto alla Spal.



L'idea di Vagnati è quella di prendere Meret con la formula del prestito, magari con un diritto di riscatto in favore del Torino: per convincere Aurelio De Laurentiis ad accettare l'operazione, il direttore tecnico granata potrebbe offrire con la stessa formula al Napoli proprio Sirigu.