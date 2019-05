Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse in vista della prossima stagione c'è anche Mario Rui. Portare il terzino del Napoli sotto la Mole non sarà però semplice: il presidente granata Urbano Cairo dovrà infatti battere la concorrenza di Milan e Roma in Italia e Benfica in Portogallo.



La trattativa tra il Torino e il Napoli, inoltre, per il momento è bloccata, come ha confermato l'agente del calciatore portoghese ai microfoni di Radio Crc. "​Il futuro di Mario Rui? È presto per parlarne, vediamo un attimo le panchine come si sistemano". Intanto la società granata continua a seguire il giocatore.