Dopo aver saltato per squalifica la partita contro il Milan, Daniele Baselli contro la Juventus tornerà a occupare il suo consueto posto nel centrocampo del Torino. Chi gli lascerà la maglia da titolare? La risposta dovrebbe essere Sasa Lukic.



Nonostante la buona prestazione contro la squadra di Gattuso, specialmente in fase di copertura, Lukic nel derby contro la Juventus dovrebbe partire dalla panchina. Sicuro di una maglia da titolare è Tomas Rincon e dovrebbe giocare titolare anche Soualiho Meité, che contro il Milan è parso in ripresa dopo un periodo di appannamento.