Demba Seck fino a questo momento non ha trovato molto spazio al Torino, da quando è arrivato a gennaio dalla Spal ha giocato appena 5 minuti contro il Cagliari.



In questo finale di stagione l'attaccante si gioca la permanenza al Torino. Se non dovesse riuscire a convincere Ivan Juric, in estate Seck verrà ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità.