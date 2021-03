Sia in caso di salvezza che in caso di retrocessione, la prossima estate in casa Torino andrà in scena una vera e propria rivoluzione: molti degli attuali giocatori verranno ceduti e molti altri arriveranno. Tra i partenti quasi certi c'è Salvatore Sirigu, una delle idee per sostituire il portiere (in caso di salvezza) è Alessio Cragno.



Ma Cragno non è l'unico calciatore del Cagliari che piace al Torino: i granata continuano a seguire con attenzione anche Joao Pedro, che già la scorsa estate era finito nel mirino del club granata.