Il dt del Torino, Davide Vagnati, è già al lavoro per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Ivan Juric ha chiesto giocatori giovani e di qualità che possano agire sulla trequarti campo, per questo motivo Vagnati ha inviato i propri osservatori a vedere da vicino due dei più talentosi giocatori della FCSB (così è ora stata ribattezzata la Steaua Bucarest): Octavian Popescu e Darius Olaru.



19 anni Popescu, 24 Olaru: entrambi i giocatori sono anche nel giro della nazionale della Romania. Il Torino li sta tenendo sotto osservazione per capire se potranno diventare utili per la squadra di Juric.