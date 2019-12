Dopo aver acquistato in estate Simone Verdi, il Torino ora potrebbe rinforzare il proprio attacco con un altro giocatore proveniente dal Napoli: Amin Younes. L'esterno tedesco era stato seguito dalla società granata quando ancora militava nell'Ajax ma la società partenopea arrivò prima dei granata sul giocatore.



Al Napoli Younes non sta però trovando molto spazio e, per questo motivo, l'ipotesi Torino sta prendendo sempre più piede. Con Iago Falque ancora out per infortunio, il calciatore tedesco potrebbe affiancare Simone Verdi e Andrea Belotti nel tridente di Walter Mazzarri.