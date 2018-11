Il mercato di gennaio si sta avvicinando sempre più e le varie società di serie A stanno iniziando a imbastire i primi contatti. Questo è ciò che ha fatto il Torino con il Parma per uno dei suoi difensori centrali: Riccardo Gagliolo.



Al momento non c'è ancora una trattativa per il giocatore ex Carpi ma, con Lyanco che a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito, Gagliolo potrebbe essere l'alternativa al brasiliano nella rosa di Walter Mazzarri.