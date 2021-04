Davide Nicola, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo la partita vinta contro la Roma: "Oggi sono contento per Zaza, ma trovare qualcuno che non ha dato un grande contributo è difficile. Bravi loro, ora dobbiamo recuperare velocemente e dobbiamo essere sul pezzo”.



SUL PERCORSO E I RISULTATI - "Certo, ci siamo sempre concentrati sul percorso che ci può portare a raggiungere la salvezza. L’unica cosa che puoi controllare è proprio il percorso, già con Inter e Juve avevamo fatto prestazioni importanti. Oggi è arrivata la prima vittoria con una big, ci da consapevolezza ma ora dobbiamo pensare a mercoledì".



SU VERDI - "Non credo che Verdi mi odi, credo che si accorgerà presto che è la collocazione migliore per lui (mezzala, ndr)".



DISCORSO AI GIOCATORI A FINE PARTITA - "Avevamo parlato di fare una partita con un grande livello di energia, verifichiamo semplicemente quello che ci diciamo in settimana. La squadra deve assumere senso di auto efficacia, ha qualità e deve metterle in campo senza essere schiava di ciò che può accadere. Al di là di una partenza non perfetta, ci siamo avvicinati all’idea che io ho di questa squadra".