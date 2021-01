Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro la Fiorentina: "Non possiamo essere soddisfatti, ci sono cose da migliorare e ho detto chiaramente che è un lungo percorso. Quando si lotta per salvarsi la testa non va di pari passo col corpo e si fanno errori, ma non mi interessano, guardo alla reazione e alle sette occasioni da gol create contro le tre della Fiorentina".



Su Sanabria e Mandragora: "Sanabria l'ho allenato ma del mercato ne parleremo a fine, ci saranno modi e tempi per spiegare le scelte. La squadra è da completare con giusti innesti, il gruppo ha qualità e con l'alchimia giusta arriveremo al nostro obiettivo".