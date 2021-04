Simone Verdi è uno dei calciatori del Torino che nelle ultime due stagioni ha deluso maggiormente: l'ex Bologna e Napoli non è mai riuscito a offrire una buona continuità di prestazioni ed è spesso stato criticato. La svolta dell'esperienza in granata di Verdi può ora essere arrivata grazie a Davide Nicola.



A sorpresa, nel derby contro la Juventus l'allenatore granata ha schierato Verdi nell'inedito ruolo di mezzala sinistra nel 3-5-2: il risultato è stato un'ottima prestazione da parte del numero 24 che anche nelle prossime giornate potrebbe essere confermato in quel ruolo.