Dopo l’1-1 sul campo del Bologna, l’allenatore del Torino Davide Nicola ha parlato così a Sky Sport: “I risultati li stiamo anche conseguendo, secondo me stasera non abbiamo ottimizzato la vittoria, ma non posso dire nulla ai miei ragazzi. C’è convinzione e impegno da parte di tutti. Il risultato è un po’ stretto per noi. Noi siamo concentrati sul fare risultati con la prestazione, ci vuole identità. Stasera abbiamo difettato di lucidità e precisione, ma non sono robot i ragazzi, hanno energie incredibili. Prendiamo il punto e ci prepariamo per la prossima partita. Tutti i miei attaccanti stanno facendo bene. Mi spiace non dare continuità anche a Bonazzoli che ha qualità. Ho fatto cambi per non stravolgere troppo la squadra, proseguiamo su questa strada e aumentiamo la precisione”.