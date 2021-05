Davide Nicola, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo il pari contro il Verona: "Resta la consapevolezza di aver fatto una gara importante su un campo importante. I ragazzi sono stati bravi, ma non è finita, adesso ci aspetta una gara ancora più importante. Sono contento per Ansaldi e Vojvoda, noi cerchiamo sempre di portare avanti più giocatori possibili, anche se oggi il Verona non ce l'ha concesso. Questo pareggio è stato costruito con tutta la rosa a disposizione, dimostrando che il gruppo è fondamentale".



TORINO IN FORMA - "C'è un lavoro maniacale da parte di tutti. Da soli non si fa niente. Oggi la squadra è riuscita a portare a casa i punti grazie a chi è partito dall'inizio e chi è subentrato a gara in corso".