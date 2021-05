Il tecnico del, ha presentato in conferenza stampa la delicatissima partita di domani contro la“I punti di forza della Lazio? A me interessano i nostri punti di forza, li abbiamo dimostrati. Loro hanno un organico qualitativo, con giocatori insieme da molti anni e un modo di giocare consolidato. Possiamo fare una partita per esprimere noi stessi”.Sulla condizione della squadra: “Non è una questione di calma, ma energie. Nelle ultime due gare le abbiamo dosate male: eccessiva energia non ci ha permesso di esprimerci. C’è desiderio di voler tutto e subito. Abbiamo fatto tanti punti per recuperare in classifica, dobbiamo stare nel livello giusto. Abbiamo fatto un’analisi sotto tutti i punti di vista. C’era troppo ardore e voglia, il confronto con i tifosi è stato importante: abbiamo sentito saggezza, ci ha aiutato. Dobbiamo solo riprendere entusiasmo e capacità per non andare fuori giri”."Il pareggio delcontro ilnon cambia nulla perché dobbiamo fare dei punti. Non dobbiamo essere contratti, ma allenarci e lavorare su noi stessi. Sono convinto che dimostreremo ciò che abbiamo sempre fatto. Non mi interessano i risultati delle altre, la partita più importante è quella che viene. E lavoriamo con questo obiettivo".Su: "Belotti è un giocatore esperto, che rappresenta un’importanza per noi. Se scenderà in campo, saprà gestirsi. Sicuramente scenderà in campo la formazione migliore possibile, contando anche su chi subentrerà. Se ci saranno delle rotazioni? Vediamo, ci sarà una squadra competitiva perché è una partita importante. C’è chi comincerà e chi subentrerà, l’importante è portare la nostra identità e il nostro entusiasmo. Meritiamo la salvezza”.