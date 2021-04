Ancora una volta il destino di Simone Zaza potrebbe cambiare. L'attaccante lucano, da quando Davide Nicola si è seduto sulla panchina granata, ha offerto una serie di buone prestazioni e ha dato anche il suo contributo in termini di gol alla risalita in classifica del Torino.



Se Nicola dovesse essere confermato, Zaza potrebbe restare al Torino. Anche se non è sempre stato impiegato dal primo minuto, il numero 11 granata è sempre rientrato nelle rotazioni a partita in corso dell'allenatore che, a tutti gli effetti, lo considera un titolare.