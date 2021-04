Buone notizie per il Torino in vista della partita di domenica contro la Roma: Wilfried Singo e Lyanco hanno smaltito i rispettivi infortuni e quest'oggi sono tornati ad allenarsi agli ordini di Davide Nicola.



Se le possibilità per Lyanco di giocare dal primo minuto contro la Roma sono comunque poche, considerato che al centro della difesa ha recuperato anche Nicolas Nkoulou, Singo invece potrebbe sostituire Mergim Vojvoda sulla corsia di destra nel 3-5-2 del Torino.