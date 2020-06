Joao Pedro è uno degli obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione, il presidente Urbano Cairo non ha però intenzione di aprire nessuna asta per arrivare all'attaccante brasiliano.



L'idea granata è quella di acquistare Joao Pedro inserendo come contropartita tecnica Simone Zaza e, eventualmente, anche Simone Edera. Ma se la Roma, o un'altra squadra, dovesse rilanciare con una nuova offerta per il brasiliano, il Torino non parteciperà all'asta.