Tra i convocati di Roberto Mancini per lo stage della Nazionale a Coverciano c'era anche Vittorio Parigini. L'attaccante del Torino non ha però potuto rispondere alla convocazione per via di un infortunio patito nei minuti finali della partita contro il Milan che lo ha anche costretto a lasciare il campo con qualche minuto di anticipo.



Parigini ha accusato un problema al pube: nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sulla reale entità dell'infortunio e sui tempi di recupero.