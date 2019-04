Ola Aina non ci sarà contro il Parma: il Torino, infatti, ha deciso di non procedere al ricorso contro la squalifica per tre giornate con cui il Giudice sportivo aveva deciso di sanzionare il terzino nigeriano dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti di recupero della partita contro il Bologna.



Aina ha già scontato i primi due turni di squalifica saltando le gare contro la Fiorentina e contro la Sampdoria. Il terzino nigeriano tornerà quindi a disposizione di Walter Mazzarri per la partita casalinga contro il Cagliari.