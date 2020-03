Il primo dei calciatori del Torino a optare per il cambio di look in questi giorni di isolamento casalingo è stato Armando Izzo, che nelle scorse settimane si è rasato a zero i capelli. Ora invece a mostrare una nuova acconciatura sui social è stato Nicolas Nkoulou, che in un video postato sulle proprie storie Instagram si è presentato con i rasta.



D'altronde anche i calciatori del Torino, così come tutti, in questi giorni non possono uscire per andare dal barbiere.