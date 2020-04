Nicolas Nkoulou è uno dei giocatori che quasi certamente lascerà il Torino a fine stagione. Il suo contratto scadrà nel 2021 e al momento non sembra intenzionato a rinnovarlo: per questo motivo il presidente granata, Urbano Cairo, lo lascerà partire, in modo da non perderlo a parametro zero a fine campionato.



Nel frattempo, il procuratore di Nkoulou si è già messo al lavoro per cercare una nuova sistemazione al suo assistito: in particolare sta cercando squadre all'estero per il centrale camerunense.