In questi ultimi giorni di calciomercato il Torino potrebbe cedere Nicolas Nkoulou: il difensore, il cui contratto scadrà a fine campionato, piace al Rennes e la trattativa per il suo ritorno in Francia è già stata avviata.



Non è un caso che tra le poche persone presenti allo stadio Olimpico Grande Torino venerdì per la partita contro la Fiorentina ci fosse anche Maxime Nana, l'agente del centrale camerunese. "Un incontro di cortesia" lo aveva definito Urbano Cairo a fine partita, in realtà la partita è stata l'occasione per parlare della possibile cessione del difensore.