Come si è visto anche nell'ultima partita giocata dal Torino, quella pareggiata per 3-3 in casa dell'Atalanta, Nicolas Nkoulou è rientrato nella formazione titolare della squadra granata. Per conquistare la salvezza il tecnico Davide Nicola punta sull'esperienza del numero 33 per portare la formazione granata alla salvezza.



Nonostante sia tornato nel gruppo dei titolari, il rinnovo del contratto di Nkoulou sembra molto distante. Il difensore, con ogni probabilità, a fine stagione si libererà a parametro zero.