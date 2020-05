Nicolas Nkoulou è uno dei giocatori del Torino che questa mattina si è recato al Centro di Medicina dello Sport per effettuare il tampone e i test sierologici in vista della ripresa degli allenamenti (in programma venerdì al Filadelfia).



Terminate le visite mediche, il difensore camerunese ha postato un video nelle storie del proprio profilo Instagram in cui ha definito il tampone come un'esperienza: "Per niente piacevole, ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l'operazione nel naso".