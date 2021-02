Nicolas Nkoulou dovrebbe terminare il campionato con la maglia del Torino. ll difensore negli scorsi giorni ha ricevuto un'offerta dal Rennes ma la proposta non sembra averlo convinto: con ogni probabilità il centrale camerunese resterà in granata e a fine stagione, quando il suo contratto sarà scaduto, deciderà quale sarà la sua nuova squadra.



In Francia la sessione di calciomercato terminerà a mezzanotte, il Rennes ha ancora qualche ora a disposizione per convincere Nkoulou ad accettare l'offerta.