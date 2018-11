In questi primi mesi di campionato, Roberto Soriano è uno dei giocatori che più ha deluso in casa Torino. Dal centrocampista arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal ci si aspettava molto, invece il numero 6 granata raramente è riuscito a convincere e, ad oggi, sembra difficile che la società granata possa decidere di versare nella casse del club spagnolo i 14 milioni di euro che servirebbero ad acquistarlo a titolo definitivo.



Il presidente Urbano Cairo e il tecnico Walter Mazzarri vogliono però ancora provare a recuperare il giocatore, che sembra un lontano parente di quello ammirato alla Sampdoria fino a qualche stagione fa. Per questo motivo il Torino non sembra affatto intenzionato a lasciar partire Soriano a gennaio, nonostante il pressing del Cagliari che, comunque, continua a restare vigile a controllare la situazione.