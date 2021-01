Stanislav Lobotka non sarà un giocatore del Torino nella seconda parte di questa stagione: il Napoli ha infatti rifiutato l'offerta presentata dalla società granata e ha tolto dal mercato il regista slovacco.



"Lobotka non è uscita, resta al Napoli" ha dichiarato il ds partenopeo Cristiano Giuntoli ai microfoni della Rai. Il Torino deve ora pensare a un piano B per rinforzare il centrocampo: lo slovacco era infatti il regista scelto dal dt Davide Vagnati per aumentare la qualità a centrocampo.