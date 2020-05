L'Inter continua a ribadire il proprio no al Torino per Roberto Gagliardini: Antonio Conte vorrebbe infatti poter contare anche nella prossima stagione sul centrocampista, entrato nel mirino dei granata, per questo motivo il club nerazzurro ha rigettato al mittente la proposta di inserirlo come contropartite tecnica nella trattativa che potrebbe portare Armando Izzo a Milano.



L'Inter sembra invece più propensa a inserire nella trattativa un altro calciatore: Andrea Pinamonti. L'attaccante a fine stagione dovrebbe tornare all'Inter, ma il club nerazzurro sembrerebbe disposto a girarlo al Torino avere uno sconto sul cartellino di Izzo.