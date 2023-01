Il Torino non ha intenzione di arrendersi nella trattativa per Ivan Ilic. Nonostante l'inserimento dell'Olympique Marsiglia per il centrocampista, la società granata si appresta a effettuare un rilancio presentando una nuova offerta all'Hellas Verona.



Urbano Cairo è pronto a spingersi fino a 20 milioni per avere Ilic e il difensore Isak Hien (che resterebbe però in gialloblù fino al termine della stagione). Ilic sta valutano le due offerte e tra oggi e domani potrebbe arrivare una risposta definitiva.